​«Атлетико» потерял Облака из-за COVID-19

Пресс-служба «Атлетико» проинформировала общественность о том, что голкипер Ян Облак сдал положительный тест на COVID-19. 29-летний словенец ушёл на самоизоляцию в соответствии с медицинским протоколом.

В сезоне 2021/2022 Ян Облак провёл за «Атлетико» во всех соревнованиях 30 матчей. В восьми из них словенец не пропустил, а в 22 оставшихся он 38 раз доставал мяч из сетки своих ворот.

«Атлетико» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайшую игру команда проведёт в воскресенье, 6 февраля, - против «Барселоны» на поле соперника.