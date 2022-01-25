Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Атлетико» потерял Облака из-за COVID-19

25 Января 2022 • 13:51 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.10
06.02 18:15

Пресс-служба «Атлетико» проинформировала общественность о том, что голкипер Ян Облак сдал положительный тест на COVID-19. 29-летний словенец ушёл на самоизоляцию в соответствии с медицинским протоколом.

В сезоне 2021/2022 Ян Облак провёл за «Атлетико» во всех соревнованиях 30 матчей. В восьми из них словенец не пропустил, а в 22 оставшихся он 38 раз доставал мяч из сетки своих ворот.

«Атлетико» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайшую игру команда проведёт в воскресенье, 6 февраля, - против «Барселоны» на поле соперника.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Ян Облак
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Января
14:51 · Испания. Ла Лига
Мората и Тальяфико – главные цели «Барселоны» на это трансферное окно
13:51 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» потерял Облака из-за COVID-19
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» назвал сумму, какую готов потратить на трансфер Кунде
12:26 · Испания. Ла Лига
«Севилья» рассматривает двух игроков на замену Карлосу
11:38 · Италия. Серия А
«Наполи» нашёл усиление в Ла Лиге
10:39 · Голландия. Эредивизие
«Барселона» усилится игроком «Аякса»
10:31 · Испания. Ла Лига
​В сериале Netflix показали Неймара в футболке «Реала» фото
10:23 · Англия. Премьер-лига
​Аспиликуэта договорился о контракте с «Барселоной» слухи
10:19 · Англия. Премьер-лига
Раскрыта сумма трансфера Марсьяля в «Севилью»
09:46 · Испания. Ла Лига
Месси поужинал с Хави и Бускетсом
09:40 · Испания. Ла Лига
«Барселона» предлагает «ПСЖ» громкий обмен 1
09:30 · Испания. Ла Лига
​Глава Ла Лиги оценил ситуацию с отстранением Дембеле от игр «Барселоны»
09:10 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» нашёл альтернативу Влаховичу в «Реале» 1 слухи
08:09 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль переходит в «Севилью»
06:41 · Испания. Сегунда
«Малага» рассталась с главным тренером из-за провалов в Сегунде
Все новости
Рекомендуем