«ПСЖ» смущает травматичность Дембеле

Французский «ПСЖ» ещё не определился с приобретением полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле. Адриен Гренье у себя в «Твиттере» сообщил, что французский клуб может не подписать игрока из-за его постоянных травм.

Ранее агент дембеле Мусса Сиссоко был замечен в аэропорту за разговором со спортивным директором «ПСЖ» Леонардо, но как оказалось, сделка может и не состояться. Ещё одним претендентом на Дембеле считается лондонский «Челси», где работает бывший тренер Усмана по «Боруссии» – Томас Тухель.

Напомним, что ранее Дембеле отказался продлевать контракт со своим нынешним клубом, который рассчитан до конца сезона.