Гвардиола отужинал с агентом Араухо из «Барселоны»

Уругвайский защитник Рональд Араухо может покинуть «Барселону», его соглашение с клубом истекает и пока что решение об его продлении не принято. Подливает масла в огонь и встреча его агента Эдмундо Кабчи с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. О ней сообщает Diario Sport, уточняя, что Кабчи и Гвардиола поужинали вместе, а о чем именно они беседовали, мы можем лишь догадываться.

Араухо сейчас получает достаточно скромные деньги в клубе, но считает, что заслуживает большего - примерно шесть миллионов евро в год, на уровне Феррана Торреса, Педри и Фати. В то же время Transfermarkt оценивает его весьма неплохо - 35 миллионов евро.