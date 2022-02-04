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Гвардиола отужинал с агентом Араухо из «Барселоны»

04 Февраля 2022 • 01:25 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.35 3.30 3.10
06.02 18:15

Уругвайский защитник Рональд Араухо может покинуть «Барселону», его соглашение с клубом истекает и пока что решение об его продлении не принято. Подливает масла в огонь и встреча его агента Эдмундо Кабчи с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. О ней сообщает Diario Sport, уточняя, что Кабчи и Гвардиола поужинали вместе, а о чем именно они беседовали, мы можем лишь догадываться.

Араухо сейчас получает достаточно скромные деньги в клубе, но считает, что заслуживает большего - примерно шесть миллионов евро в год, на уровне Феррана Торреса, Педри и Фати. В то же время Transfermarkt оценивает его весьма неплохо - 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Рональд Араухо
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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