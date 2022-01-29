Обамеянг перейдёт в «Барсу» только в том случае, если клуб избавится от Дембеле

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может сменить клубную прописку до конца трансферного окна. Испанское издание Mundo Deportivo сообщает, что в услугах форварда заинтересована каталонская «Барселона», которая испытывает трудности с подписанием Альваро Мораты.

Отмечается, что «Атлетико» Мадрид, который владеет правами на испанца, не хочет отпускать игрока в аренду. Вместо этого «матрасники» хотят избавиться от игрока на постоянной основе. Но при этом источник сообщает, что если «Барселона» и подпишет Морату или Обамеянга, то только в том случае, если команду покинет Усман Дембеле.