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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Рад вернуться, я здесь рос»: Адама Траоре поделился впечатлениями от перехода в «Барселону»

29 Января 2022 • 22:51 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.10
06.02 18:15

«Барселона» официально объявила о переходе вингера Адама Траоре на правах аренды из «Вулверхэмптона». Испанец вернулся в свой родной клуб, где проведет как минимум шесть месяцев на правах аренды.

Сам футболист прокомментировал знаковое в своей карьере событие. «Я очень рад снова оказаться тут, для меня это особенный момент. Я здесь рос и теперь возвращаюсь к своей семье и друзьям. Не терпится уже на поле показать, как я рад случившемуся», - поделился Траоре эмоциями в разговоре с клубной пресс-службой.

Напомним, что по окончании сезона «Барселона» сможет выкупить контракт Адама за 30 миллионов евро. «Сине-гранатовые» уже согласовали детали личного соглашения с игроком на этот случай.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Адама Траоре
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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