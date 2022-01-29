«Рад вернуться, я здесь рос»: Адама Траоре поделился впечатлениями от перехода в «Барселону»

«Барселона» официально объявила о переходе вингера Адама Траоре на правах аренды из «Вулверхэмптона». Испанец вернулся в свой родной клуб, где проведет как минимум шесть месяцев на правах аренды.

Сам футболист прокомментировал знаковое в своей карьере событие. «Я очень рад снова оказаться тут, для меня это особенный момент. Я здесь рос и теперь возвращаюсь к своей семье и друзьям. Не терпится уже на поле показать, как я рад случившемуся», - поделился Траоре эмоциями в разговоре с клубной пресс-службой.

Напомним, что по окончании сезона «Барселона» сможет выкупить контракт Адама за 30 миллионов евро. «Сине-гранатовые» уже согласовали детали личного соглашения с игроком на этот случай.