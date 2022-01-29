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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» не спешит принимать решение по Луису Суаресу

29 Января 2022 • 23:38 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.10
06.02 18:15

Будущее уругвайского нападающего Луиса Суареса в мадридском «Атлетико» туманно - после того, как его «попросили» из «Барселоны», может оказаться так, что и в «Атлетико» ему места не останется, несмотря на весь вклад Суареса в прошлогоднее чемпионство «матрасников».

В этом году Суарес забил девять мячей во всех турнирах, но не может забить уже в восьми матчах чемпионата, что дает повод говорить о падении уровня игры Суареса. И у «Атлетико» сейчас другие проблемы - о защите титула речи уже не идет, впереди не только «Реал», но и «Севилья», «Бетис», сзади жмет прогрессирующая «Барселона»... Как сообщает Marca, желания Суареса достаточно скромны - еще хотя бы сезон в «Атлетико», дабы играть на высоком уровне и быть готовым к выступлению на чемпионате мира в Катаре.

Однако, по информации источника, Симеоне в этом вопросе тверд, как скала, - «Атлетико» будет решать вопрос летом и не раньше. Суаресу предлагается просто подождать.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Луис Суарес
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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