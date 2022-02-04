Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Испании. Ла Лига

Бывшее руководство «Барселоны» заплатило «Атлетико» 15 млн евро за несостоявшийся трансфер защитника Хименеса

04 Февраля 2022 • 23:27 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.35 3.30 3.10
06.02 18:15

Стали известны еще несколько странных деталей деятельности бывшего руководства «Барселоны» на рынке. В частности, каталонцы заплатили мадридскому «Атлетико» 15 миллионов евро за несостоявшийся переход защитника Хосе Хименеса.

По информации журналистов RAC1, это было сделано для того, чтобы предотвратить уход уругвайца в другой клуб. То есть, «сине-гранатовые» в 2019 году внесли аванс за будущую сделку, которую им по итогу не удалось оформить.

Причина этому – финансовые проблемы, начавшиеся у «Барселоны» во время пандемии коронавируса. Когда пришло время оформлять трансфер Хименеса, у испанского гранда попросту не оказалось денег.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Хосе Хименес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 33 минута Хетафе 2:0 Леванте 0.00 0.00 0.00
05.02  16:00 Эльче ... Алавес 0.00 0.00 0.00
05.02  18:15 Мальорка ... Кадис 1.85 3.50 4.60
05.02  20:30 Сельта ... Райо Вальекано 0.00 0.00 0.00
05.02  23:00 Осасуна ... Севилья 3.70 3.35 2.13
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Февраля
23:27 · Испания. Ла Лига
Бывшее руководство «Барселоны» заплатило «Атлетико» 15 млн евро за несостоявшийся трансфер защитника Хименеса
21:10 · Испания. Ла Лига
Усман Дембеле зимой просил у клубов зарплату в 8 миллионов евро после уплаты налогов
20:32 · Испания. Ла Лига
Бензема успеет восстановиться к матчу с «ПСЖ»
19:04 · Испания. Ла Лига
Тальяфико о сорвавшемся переходе в «Барселону»: «Я стал жертвой собственного профессионализма»
17:48 · Испания. Кубок
​Без «Реала» и «Барселоны»: Состоялась жеребьёвка полуфиналов Кубка Испании
16:35 · Англия. Премьер-лига
Тухель хочет видеть в «Челси» Милитао
15:58 · Испания. Кубок
​Бэйл посмеялся с Азара, которого не выпустили на поле
15:17 · Испания. Ла Лига
​Азар отчаялся из-за отношения Анчелотти слухи
13:32 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» назвал условия сделки с «Эльче» по Понсе
11:52 · Германия. Бундеслига
Зюле выбирает между «Барселоной» и «Реалом»
11:28 · Италия. Серия А
Брозович договорился с «Барселоной» 1
08:47 · Испания. Ла Лига
Асенсио надеется на новый контракт с «Реалом»
08:13 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сядет за стол переговоров с Гави
08:07 · Англия. Премьер-лига
Ляказетт отреагировал на уход Обамеянга в «Барселону»
06:43 · Испания. Кубок
Вот уже восемь лет подряд мадридский «Реал» не может пробиться в финал Кубка Испании 3
Все новости
Рекомендуем