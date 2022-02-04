Бывшее руководство «Барселоны» заплатило «Атлетико» 15 млн евро за несостоявшийся трансфер защитника Хименеса

Стали известны еще несколько странных деталей деятельности бывшего руководства «Барселоны» на рынке. В частности, каталонцы заплатили мадридскому «Атлетико» 15 миллионов евро за несостоявшийся переход защитника Хосе Хименеса.

По информации журналистов RAC1, это было сделано для того, чтобы предотвратить уход уругвайца в другой клуб. То есть, «сине-гранатовые» в 2019 году внесли аванс за будущую сделку, которую им по итогу не удалось оформить.

Причина этому – финансовые проблемы, начавшиеся у «Барселоны» во время пандемии коронавируса. Когда пришло время оформлять трансфер Хименеса, у испанского гранда попросту не оказалось денег.