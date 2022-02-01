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Чемпионат Испании. Ла Лига

Обамеянг присоединится к «Барселоне» в качестве свободного агента и на постоянной основе

01 Февраля 2022 • 06:47 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.10
06.02 18:15

«Барселона» заполучит Пьера-Эмерика Обамеянга бесплатно и на постоянной основе, а не на правах аренды, как предполагалось изначально. В «Арсенале» решили полностью перевернуть страницу и отпустили игрока на все четыре стороны, такие уточнения привел в своем «Твиттере» итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Все медицинские осмотры уже позади, все они оказались успешными, что косвенно опровергает информацию о том, что у габонца могли появиться проблемы с сердцем после того, как он переболел COVID.

Так как Обамеянг получил статус свободного агента, то и спешки с объявлением нет - официально «Барселона» пока что не объявила о трансфере, хотя трансферное окно уже закрылось.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг трансферы футбола - зима 2022
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