Обамеянг присоединится к «Барселоне» в качестве свободного агента и на постоянной основе

«Барселона» заполучит Пьера-Эмерика Обамеянга бесплатно и на постоянной основе, а не на правах аренды, как предполагалось изначально. В «Арсенале» решили полностью перевернуть страницу и отпустили игрока на все четыре стороны, такие уточнения привел в своем «Твиттере» итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Все медицинские осмотры уже позади, все они оказались успешными, что косвенно опровергает информацию о том, что у габонца могли появиться проблемы с сердцем после того, как он переболел COVID.

Так как Обамеянг получил статус свободного агента, то и спешки с объявлением нет - официально «Барселона» пока что не объявила о трансфере, хотя трансферное окно уже закрылось.