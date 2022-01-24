«Барселона» может подписать рекордные спонсорские контракты и избавиться от долгов

«Барселона» переживает далеко не самые лучшие времена как в спортивном, так и в финансовом плане, но бренд каталонцев по-прежнему пользуется большим интересом у международных компаний, которые хотят сотрудничать с клубом. Уже летом «Барселона» будет производить форму с логотипами новых спонсоров, на место которых претендует музыкальный сервис Spotify, компании с рынка криптовалют VeganNation и Polkadot и другие известные бренды, об этом сообщает Diario SPORT.

Каталонский клуб сможет получать около 100 миллионов евро прибыли в год от такого сотрудничества, что является рекордной суммой в футбольной истории. Руководство убеждено в том, что такой шаг поможет клубу выйти из текущего финансового кризиса, но в тоже время они не спешат подписывать спонсорские соглашения, изучая каждое предложение, так как компаний, предлагающих «Барселоне» свое сотрудничество, очень много.