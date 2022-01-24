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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может подписать рекордные спонсорские контракты и избавиться от долгов

24 Января 2022 • 23:03 Комментировать
Барселона
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Атлетико М
2.30 3.40 3.10
06.02 18:15

«Барселона» переживает далеко не самые лучшие времена как в спортивном, так и в финансовом плане, но бренд каталонцев по-прежнему пользуется большим интересом у международных компаний, которые хотят сотрудничать с клубом. Уже летом «Барселона» будет производить форму с логотипами новых спонсоров, на место которых претендует музыкальный сервис Spotify, компании с рынка криптовалют VeganNation и Polkadot и другие известные бренды, об этом сообщает Diario SPORT.

Каталонский клуб сможет получать около 100 миллионов евро прибыли в год от такого сотрудничества, что является рекордной суммой в футбольной истории. Руководство убеждено в том, что такой шаг поможет клубу выйти из текущего финансового кризиса, но в тоже время они не спешат подписывать спонсорские соглашения, изучая каждое предложение, так как компаний, предлагающих «Барселоне» свое сотрудничество, очень много.

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Барселона
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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