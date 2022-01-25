«Челси», возможно, имеет соглашение с Дембеле

Лондонский «Челси» в ближайшие дни может объявить о трансфере полузащитника каталонской «Барселоны» Усмана Дембеле. По сообщениям инсайдера Альфредо Мартинеса, лондонский клуб ведёт переговоры с Дембеле о переходе в январе. Вполне возможно, что соглашение между игроком и «Челси» уже достигнуто.

Напомним, что ранее «Барселона» выразила готовность избавиться от Дембеле в январское трансферное окно. Всё из-за того, что игрок отказался подписывать новый контракт.

Ранее также сообщалось об интересе к Дембеле со стороны «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». В «Челси» дембеле сможет воссоединиться с Томасом Тухелем, которого не раз называл лучшим тренером в своей карьере.