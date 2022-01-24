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​Врачи «Барселоны» заставили Дембеле приехать – в проблемы с желудком в клубе не верят слухи

24 Января 2022 • 16:24 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.10
06.02 18:15

В понедельник Усман Дембеле явился в расположение «Барселоны», хотя днём ранее француз этого не сделал, сославшись на проблемы с желудком. Как сообщает AS, Дембеле продолжал говорить о болях и в понедельник, но врачи заставили футболиста приехать.

Отмечается, что в правдивость слов Усмана Дембеле в клубе не верят. В рядах «Барселоны» считают, что француз устроил демарш на фоне решения выставить его на трансфер за отказ продлить контракт.

Напомним, что на прошлой неделе директор «Барселоны» Матеу Алемани сказал, что клубу нужны только преданные игроки. По его словам, Усман Дембеле должен как можно скорее найти себе новый клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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