На днях Хуанма Лопес, агент нападающего «Ювентуса» Альваро Мораты, проведет встречу с руководством «Атлетико», который владеет правами на футболиста. Цель собрания – в очередной раз обсудить потенциальный трансфер испанца в «Барселону», первая попытка осуществить который была сорвана.

Журналисты Gazzetta dello Sport информируют, что Лопес попытается найти компромисс с боссами мадридцев. Напомним, ранее «матрасники» отказались от идеи отдавать своего игрока в аренду на 18 месяцев в стан прямого конкурента, даже с включением возможного права выкупа.

Не стоит также забывать, что против ухода Мораты выступает и главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Правда, после подписания Душана Влаховича ситуация может измениться.