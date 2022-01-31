Бернат может вернуться в Испанию в рамках подвижек «Барселоны» с Дембеле

В последние дни «Барселона» все активнее пытается найти вариант избавиться от Усмана Дембеле, присутствие которого стало тяжелым бременем для бюджета команды, а также блокирует потенциальные сделки клуба. Интерес к французу проявляет «ПСЖ», но руководство парижского клуба пытается воспользоваться ситуацией и также избавиться от «неликвида». Сперва возник вариант с Икарди, но аргентинец - достаточно ценный актив, он регулярно появляется на поле и в этом сезоне забил уже четыре гола в чемпионате.

Сейчас, как сообщает El Mundo Deportivo, «ПСЖ» предлагает в качестве частичной компенсации защитника Хуана Берната. Он играет не так и часто, в текущем сезоне проведя лишь семь матчей, да и в целом, с 2018 года принял участие в 48 матчах, что вряд ли позволяет считать его игроком основы клуба.