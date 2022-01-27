«Барселона» продолжает активные поиски нового нападающего для команды – каталонский клуб намерен усилить эту позицию до конца трансферного окна. Приоритетной целью «сине-гранатовых» до сих пор считается представитель «Ювентуса» Альваро Мората, но у руководства есть и план «Б».

Речь идет о форварде «Арсенала» Пьере-Эмерике Обамеянге, который наверняка покинет лондонскую команду в январе. По информации газеты AS, инициатором данного перехода является главный тренер Хави Эрнандес. Испанскому специалисту импонирует универсальность лидера сборной Габона и его опыт выступлений на высоком уровне.

Потенциальный трансфер оценивается экспертами в 15 миллионов евро. Вполне вероятно, что для этого «Барселоне» придется досрочно расстаться с Усманом Дембеле.