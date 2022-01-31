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Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» предлагает включить Икарди в сделку по Усману Дембеле – в таком случае может сорваться переход Обамеянга слухи

31 Января 2022 • 00:24 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.30 3.40 3.10
06.02 18:15

С каждой минутой появляются все более новые детали переговоров между «ПСЖ» и «Барселоной», которые стремятся успеть оформить трансфер вингера Усмана Дембеле. Как сообщалось ранее, каталонцы просят за футболиста 20 миллионов евро, что немного затормозило процесс обсуждения.

Как уверяет французская журналистка Елена Кондис Эдо, «ПСЖ» принялся торговаться. Руководство клуба предлагает «сине-гранатовым» включить в сделку форварда Мауро Икарди. Пока неизвестна реакция испанцев, но подобный расклад событий наверняка поставит крест на подписании Пьера-Эмерика Обамеянга, ради которого «Барселона» и задумала немедленно расстаться с Дембеле – таким образом освободится зарплатная ведомость.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Мауро Икарди Усман Дембеле трансферы футбола - зима 2022
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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