«Атлетико» не выигрывает на «Камп Ноу» в чемпионате с 2006 года

Центральным матчем очередного тура Ла Лиги станет встреча двух команд, в продвижении которых в нынешнем сезоне много общего. «Атлетико» и «Барселону» разделяет лишь одно очко в турнирной таблице, обе команды выбыли в полуфинале Суперкубка Испании и обе команды покинули Кубок Испании.

Все говорит о том, что это будет очень напряженный матч. А вот статистика в этом противостоянии определенно на стороне «Барселоны» - «матрасники» в последний раз побеждали на «Камп Ноу» в далеком феврале 2006 года - 3:2. С тех пор в чемпионате Испании были сыграны 15 матчей - 10 побед «Барселоны» и пять ничьих.