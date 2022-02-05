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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Атлетико» играет в очень специфичном стиле»

05 Февраля 2022 • 20:25 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
2.35 3.30 3.10
Через 20 ч. 51 мин.

Как оказалось, главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не открестился от своих слов, которые ему припомнил наставник «Атлетико» Диего Симеоне накануне очной схватки в матче Ла Лиги. Испанский специалист на пресс-конференции заявил, что до сих пор не является большим фанатом стиля «матрасников».

«Думаю, в условной «Барсе» Симеоне не поняли бы болельщики, если бы он начал закрываться в обороне низким блоком с 11 футболистами. Мадридцы достигали своих лучших результатов в очень специфичном стиле, они всегда так играют. Но, не воспринимайте мои слова, как критику или неуважение. Диего – отличный тренер», - прокомментировал Хави.

Поединок состоится уже завтра, 6 февраля. Начало – в 18:15 по московскому времени, а на сайте Liveresult.ru пройдет текстовый репортаж.  

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Хави Эрнандес
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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