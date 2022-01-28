«Атлетико» интересуется Кэшем

«Атлетико» связался с представителями защитника «Астон Виллы» Мэтти Кэшем. «Индейцы» хотят подписать качественную замену пришедшему в команду Даниэлю Вассу, об этом сообщает Sky Sports. В руководстве клуба недовольны игрой защитника Шиме Врсалько на правом фланге обороны, и он может покинуть команду уже в ближайшее время.

24-летний игрок, перешедший в «Астон Виллу» из «Ноттингем Форест» летом 2020 года примерно за 18 миллионов евро, вызывает интерес после серии качественных выступлений в Премьер-лиге в этом сезоне.

Не исключено, что «индейцы» сделают предложение по защитнику до конца трансферного окна, но вполне вероятно, что полноценным подписанием займутся уже ближайшим летом.