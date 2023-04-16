Аршавин — о «Сочи»: «Тренеры меняются, а игра и результат остаются»

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался об игре «Сочи».

«Тренеры меняются, а игра и результат остаются. «Сочи» не смог восполнить те потери, к которым имеет отношение и «Зенит». Когда забрали Родригао и Кассьерру, то там пришел Мещанинов. Это не те замены», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Как считает специалист, если «Сочи» хочет повторить свой прошлогодний результат — второе место, то команде нужно не менять тренеров, а подписать хороших игроков.

После 22 туров «Сочи» занимает девятую строчку в турнирной таблице, набрав 31 очко. Напомним, недавно пост главного тренера южан покинул Курбан Бердыев, его место занял Дмитрий Хохлов.