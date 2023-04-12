Бышовец: «Даже если «Ростов» обыграет «Зенит», борьбы за чемпионство не будет»

Российский ветеран тренерского цеха Анатолий Бышовец уверен, что даже в случае победы «Ростова» над «Зенитом» в воскресном поединке в рамках РПЛ, чемпионская интрига в лиге не возобновится.

«Даже если «Ростов» обыграет «Зенит», напряжённой ситуации в борьбе за титул не будет. Петербуржцы оставили хорошее впечатление по игре с «Локомотивом», а стабильности от их преследователей ждать не приходится», - заявил Бышовец «Чемпионату».

Напомним, сейчас отставание «Ростова» от лидирующего в турнирной таблице Премьер-лиги «Зенита» составляет девять очков. В случае победы ростовчане наберут 48 баллов и приблизятся к питерцам, у которых первое место и 54 балла.

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