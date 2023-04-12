Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец: «Даже если «Ростов» обыграет «Зенит», борьбы за чемпионство не будет»

12 Апреля 2023 • 19:31 Комментировать
Ростов
...
Зенит
16.04 19:00

Российский ветеран тренерского цеха Анатолий Бышовец уверен, что даже в случае победы «Ростова» над «Зенитом» в воскресном поединке в рамках РПЛ, чемпионская интрига в лиге не возобновится.

«Даже если «Ростов» обыграет «Зенит», напряжённой ситуации в борьбе за титул не будет. Петербуржцы оставили хорошее впечатление по игре с «Локомотивом», а стабильности от их преследователей ждать не приходится», - заявил Бышовец «Чемпионату».

Напомним, сейчас отставание «Ростова» от лидирующего в турнирной таблице Премьер-лиги «Зенита» составляет девять очков. В случае победы ростовчане наберут 48 баллов и приблизятся к питерцам, у которых первое место и 54 балла.

Балахнин назвал слабое место «Ростова»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Анатолий Бышовец
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Апреля
20:11 · Россия. Первая лига
Рахимов провёл первую тренировку в качестве главного тренера «Рубина»
20:08 · Россия. Премьер-лига
В Турции верят, что Оздоев сможет забить 10 голов в сезоне
20:02 · Россия. Первая лига
Тульский «Арсенал» нацелился на голкипера «Велеса»
20:00 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: Не могу назвать защитника, который бы выделялся в РПЛ
19:57 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Меня не смущает, что легионеры в РПЛ на ведущих ролях»
19:54 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» озвучило свои пожелания по стоимости Тюкавина эксклюзив
19:50 · Россия. Премьер-лига
В турецком клубе Оздоева поражены игрой россиянина
19:47 · Россия. Премьер-лига
Арбитр, допустивший ошибки в пользу «Спартака», ещё поработает в этом сезоне
19:43 · Россия. Премьер-лига
Дуду сравнил безопасность в России и Бразилии
19:38 · Россия. Премьер-лига
Ролан Гусев: «У Вагнера Лава было море качеств»
19:36 · Россия. Премьер-лига
Сазонов: «Выбор о выступлении за сборную Грузии я сделал вместе с семьёй»
19:31 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Даже если «Ростов» обыграет «Зенит», борьбы за чемпионство не будет»
19:11 · Россия. Первая лига
Игнатьев уверен, что Рахимов легко выведет «Рубин» в Премьер-лигу
18:52 · Россия. Премьер-лига
Гранат удивлён приходом Рахимова в «Рубин»
18:44 · Россия. Премьер-лига
Сперцян: «Ничего не знаю про интерес ко мне из Европы»
Все новости
Рекомендуем