Агент Барбоза назвал российских игроков, которые могут уехать в Европу

Известный агент из Португалии Паулу Барбоза назвал российских футболистов, которые имеют шансы уехать в Европу в ближайшем будущем.

Барбоза выделил полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, а также игрока «Зенита» Далера Кузяева

«Кто способен уехать в Европу в ближайшее время? Например, Арсен Захарян. Он большой талант, но я не знаю, сможет ли он летом уехать. Ещё могу сказать про Далера Кузяева», — цитирует Барбозу Metaratings.

Агент также отметил, что есть и другие перспективные футболисты, которых он называть не стал.

В текущем сезоне 19-летний Захарян провёл за «бело-голубых» 29 матчей, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. На счету 30-летнего Кузяева пять голов и пять передач в 27 встречах за «Зенит».