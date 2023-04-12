Бушманов считает, что за два места в тройке РПЛ сразятся три клуба

Российский тренер Евгений Бушманов назвал команды, которые в оставшейся части сезона Российской премьер-лиги будут бороться за места в первой тройке. Это столичные «Спартак», ЦСКА, а также сенсационный «Ростов» Валерия Карпина.

«Ростов», «Спартак» и ЦСКА будут бороться за вторую и третью позиции. Шансы у этих трёх команд примерно равны», - заявил эксперт «Чемпионату».

Кстати, в эти выходные «Ростов» сыграет с «Зенитом» - питерский клуб уже давно вырвался в отрыв и лидирует в чемпионате России с девятиочковым отрывом. «Спартаку» предстоит сыграть против аутсайдера лиги «Торпедо», а ЦСКА отправится в гости к «Уралу», возглавляемому его бывшим тренером Виктором Ганчаренко.

Ранее Андрей Канчельскис заявил, что не видит московский «Спартак» среди клубов первой тройки.