«Ростов» Карпина в третий раз в сезоне отыгрался при счёте 0:2

Сегодня «Ростов» в гостях поделил очки с «Оренбургом», сыграв 2:2. Примечателен этот матч тем, что по ходу игры «жёлто-синие» гости уступали хозяевам поля со счётом 0:2. Однако благодаря голам Егора Голенкова и Максима Осипенко в концовке игры подопечным Валерия Карпина удалось восстановить равенство и заработать одно очко.

Примечательно, что сегодня «Ростов» уже третий раз в сезоне Российской премьер-лиги ушёл от поражения, уступая 0:2. Такое «жёлто-синие» уже проворачивали в играх против не самых слабых соперников – «Краснодара» (3:2) и «Сочи» (2:2).

В следующем туре «Ростов» ожидает битва с лидером чемпионата России – питерским «Зенитом». А обзор сегодняшнего матча для Вас любезно подготовила редакция нашего портала.