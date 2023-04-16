Семак: «В целом, конечно, расстроены, мы всегда хотим побеждать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Ростовом» (0:0).

- «Зенит» сегодня мог забивать не один и не два, а в итоге ноль. Что с реализацией, что скажете?

- Бывают такие матчи, когда мяч не идет в ворота. Но не скажу, что очень много там моментов создали. Были хорошие, но, к сожалению, не смогли забить.

- По такой игре счет 0:0. Насколько можете быть удовлетворены таким результатом?

- Конечно, нет. Второй тайм хороший, на мой взгляд, касаемо качества игры. В обороне тоже особых моментов у наших ворот не было, за исключением последнего очень острого момента. Тут еще вопрос по поводу той же ничьей. Прозевали. Уже переиграли минуту, но не важно абсолютно, сколько мы играем, надо сохранять концентрацию до финального свистка. В целом, конечно, расстроены, мы всегда хотим побеждать. Сегодня опять же по качеству второй тайм был хороший. В первом играли немножко не так активно, как нам хотелось бы.

- Замен всего две. Почему именно эти позиции и эти игроки? И по количеству - не хотели менять целостность?

- Второй тайм хороший. Зачем игроков менять, когда все смотрятся хорошо, создают моменты? Единственное, чего не хватало, это забитых мячей.

- Сегодня отсутствовал Родригао в заявке. Стоит ли его ждать в следующем матче? По какой причине его сегодня не было?

- У него небольшие мышечные проблемы. Я думаю, к следующей игре он будет готов.