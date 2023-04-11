Масалитин – об интересе «Зенита» к Пиняеву и Тюкавину: «Зачем тогда нужен весь чемпионат?»

Экс-форвард московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался насчёт интереса петербургского «Зенита» к хавбеку «Локомотива» Сергею Пиняеву и нападающему «Динамо» Константину Тюкавину.

«У нас один клуб, который в любой момент может кого-то забрать – зачем тогда весь чемпионат? Отдайте сразу лучших игроков, и пускай «Зенит» опять будет чемпионом», – цитирует Масалитина Газета.Ру.

Напомним, 18-летний Пиняев лишь в январе присоединился к московскому «Локомотиву» за 2,60 миллионов евро из «Крыльев Советов». Полузащитник отметился одним голом в пяти первых матчах за «железнодорожников» в Российской премьер-лиге.

Что касается Тюкавина, 20-летний форвард проводит третий сезон за «Динамо». На его счету 7 голов в этом розыгрыше чемпионата России.