Балахнин оценил шансы «Ростова» на медали

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил шансы южан побороться за медали в текущем розыгрыше РПЛ.

Напомним, что после 22 туров чемпионата России «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков. До конца сезона командам осталось провести по восемь матчей.

«Понятно, что «Ростов» — претендент на медали, но отрыв уже сократился, от «Спартака» теперь три очка. Ещё и ЦСКА приближается», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Ростов» проведёт 16 апреля против «Зенита». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.