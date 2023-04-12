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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игонин: «Если российские клубы вернут в еврокубки, тогда вопрос об уходе Малкома отпадёт сам собой»

12 Апреля 2023 • 15:42 Комментировать
Ростов
...
Зенит
16.04 19:00

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о возможном уходе нападающего Малкома из петербургского клуба.

Ранее 26-летний бразилец заявил о желании выступать за команду, которая принимает участие в еврокубках. По мнению Игонина, сейчас Малком сосредоточен на победе в РПЛ, однако уход футболиста грядущим летом вполне возможен.

«Зенит» хотел, чтобы он не только играл в чемпионате России. Малком - футболист европейского уровня. Если ситуация изменится в лучшую сторону, и российские клубы вернут в еврокубки, тогда вопрос об уходе Малкома отпадёт сам собой», — приводит слова Игонина «РБ Спорт».

Напомним, Малком перешёл в «Зенит» летом 2019 года из «Барселоны». Действующий контракт футболиста с российским клубом рассчитан до середины 2027 года.

В текущем сезоне нападающий провёл в составе «сине-бело-голубых» 28 матчей, в которых забил 19 голов и отдал восемь результативных передач. Отметим, что недавно Малком получил российский паспорт.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Игонин Малком Филипе
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