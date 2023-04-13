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Карпин пригласил главу судейского комитета РФС на семинар

13 Апреля 2023 • 18:29 Комментировать
Ростов
...
Зенит
16.04 19:00

Рулевой «Ростова» Валерий Карпин пригласил Павла Каманцева, главу судейского комитета Российского футбольного союза, на семинар. Карпин хотел бы услышать от Каманцева трактовки по некоторым моментам.

Семинар в Ростове-на-Дону пройдёт на следующей неделе. Карпин попросил Каманцева приехать, если это возможно.

«Пусть он нам расскажет все правила игры. Например, чем отличается рука, выставленная на три сантиметра, от руки, выставленной на пять, что такое естественное положение, а что нет», - сказал Карпин, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Ближайший матч «Ростов» проведёт 16 апреля – против «Зенита» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин РФС Павел Каманцев
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