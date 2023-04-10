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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Интрига в РПЛ продержалась 22 тура»

10 Апреля 2023 • 21:44 Комментировать
Ростов
...
Зенит
16.04 19:00

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о воскресном матче РПЛ, в котором питерский «Зенит» добыл волевую победу над московским «Локомотивом».

Благодаря победе «Зенит» оторвался от второго места на девять очков – теперь у питерцев 54 балла и вряд ли что-то помешает «сине-бело-голубым» стать чемпионами России в пятый раз подряд, считает Мостовой.

«Во втором тайме в игру полностью включились Вендел, Клаудиньо и Малком и превосходство «Зенита» в мастерстве мгновенно бросилось в глаза. Уже можно говорить о чемпионстве «Зенита». Интрига продержалась 22 тура», - рассказал Мостовой «Чемпионату», добавив, что сама интрига держалась благодаря редким осечкам питерцев.

«То проиграют, то где-то сыграют вничью», - пояснил Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Мостовой
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