Мостовой: «Интрига в РПЛ продержалась 22 тура»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о воскресном матче РПЛ, в котором питерский «Зенит» добыл волевую победу над московским «Локомотивом».

Благодаря победе «Зенит» оторвался от второго места на девять очков – теперь у питерцев 54 балла и вряд ли что-то помешает «сине-бело-голубым» стать чемпионами России в пятый раз подряд, считает Мостовой.

«Во втором тайме в игру полностью включились Вендел, Клаудиньо и Малком и превосходство «Зенита» в мастерстве мгновенно бросилось в глаза. Уже можно говорить о чемпионстве «Зенита». Интрига продержалась 22 тура», - рассказал Мостовой «Чемпионату», добавив, что сама интрига держалась благодаря редким осечкам питерцев.

«То проиграют, то где-то сыграют вничью», - пояснил Мостовой.