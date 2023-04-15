Гладилин считает, что «Ростов» может зацепить очки с «Зенитом»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура РПЛ «Ростов» - «Зенит».

«Сейчас у «Зенита» такое большое преимущество по очкам, что ему не особо нужна победа. Им достаточно сыграть вничью. У «Ростова» есть вариант не только сыграть вничью, но и добиться результата», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

После 22 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, опережая идущий на второй строчке «Ростов» на девять зачетных баллов.

Очная встреча между «Ростовом» и «Зенитом» состоится завтра, 16 апреля. Начало игры запланировано на 19:00 по мск.