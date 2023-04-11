Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Баранник в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал информацию о возможном переходе в санкт-петербургский клуб Константина Тюкавина и ряда других игроков.

- Появились слухи о переходе Тюкавина, Дивеева и Пиняева в «Зенит». Если эти трансферы состоятся, интрига в чемпионате умрёт окончательно?

- У нас и сейчас интриги в чемпионате нет. Много раз «Зенит» брал молодых игроков, на которых делали ставку, а они не выстреливали. Прийти в клуб и заиграть в нём - это разные вещи. Если эти трансферы состоятся, то возникнет двоякая ситуация. Если «Зенит» будет отстаивать честь российского футбола на европейской арене, то это одно дело. Внутри чемпионата от этого конкуренция точно не станет сильней.

- Почему руководство «сине-бело-голубых» не верит в своих молодых игроков, а предпочитает переманивать молодёжь из других российских команд?

- Значит, у этих футболистов равные уровни подготовки. Странно, что в городе, где есть одна большая команда, на которую все молятся, талантливые молодые игроки стали редкостью.

- Уход Малкома и других ключевых иностранцев из «Зенита» будет знаменовать возникновение реальной борьбы за чемпионство в следующем сезоне?

- Если молодые ребята, которых вы назвали, придут в клуб, а иностранцы покинут его, то «Зенит» намного слабее не станет. Возможно, даже наоборот. Для ребят это будет престижно. «Зенит» останется ведущей командой страны.

Роберт Иванов