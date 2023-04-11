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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сиваков: «У игроков «Ростова» такая манера игры – падать»

11 Апреля 2023 • 00:38 Комментировать
Ростов
...
Зенит
16.04 19:00

Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков прокомментировал недавнего соперника его команды в рамках Российской премьер-лиги – «Ростов». В понедельник вечером, напомним, оренбуржцы и ростовчане поделили очки, сыграв 2:2.

«У всего «Ростова» такая манера игры – падать в штрафной площади. В любом эпизоде игроки падают и ожидают, что судья будет смотреть ВАР. Все кричат друг другу, чтобы не вводили мяч из аута, потому что будут смотреть видеоповтор», - делится Сиваков с порталом «Спорт День за Днём», добавив, что на поле это очень некрасиво выглядело.

Из-за ничейного результата «Ростов» отстал от идущего на первом месте «Зенита» на девять очков. На данный момент у футболистов Валерия Карпина 45 набранных баллов. Читайте о всех событиях матча 22 тура РПЛ в нашем материале.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Михаил Сиваков
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