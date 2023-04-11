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Генич: «Удерживать Малкома «Зенит» точно не будет»

11 Апреля 2023 • 13:06 Комментировать
Ростов
...
Зенит
16.04 19:00

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о будущем нападающего «Зенита» Малкома.

Ранее 26-летний футболист признался, что был бы не против перейти в команду, которая выступает в еврокубках. Генич считает, что летом «Зенит» может отпустить не только Малкома, но и полузащитника Вендела.

«Удерживать Малкома «Зенит» точно не будет. Может, Клаудиньо тоже выберет продолжение карьеры не в «Зените», потому что без Вендела и Малкома он может заскучать», — цитирует Генича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Малком провёл за «Зенит» 28 матчей, в которых забил 19 голов и отдал восемь результативных передач. Напомним, что ранее Малком вместе с одноклубником Клаудиньо получили российские паспорта.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Константин Генич Клаудиньо Малком Филипе Маркус Вендел
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