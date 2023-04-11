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Тренер «Зенита»: «Никакого конфликта у нас с Дзюбой никогда не было»

11 Апреля 2023 • 13:27 Комментировать
Оренбург
...
Локомотив Москва
16.04 14:00

Тренер «Зенита» Вильям Артур де Оливейра высказался о причинах ухода из петербургского клуба нападающего Артёма Дзюбы летом прошлого года. В настоящий момент 34-летний футболист защищает цвета «Локомотива».

По словам специалиста, в «Зените» не были уверены, что Дзюба сможет сохранить мотивацию выступать за «сине-бело-голубых» в новом сезоне, так как ранее он потерял место в основном составе команды.

«Дзюба в «Локомотиве» нашёл в себе мотивацию играть в футбол. Тренерский штаб видел, что Дзюба сам хотел уйти из команды. Никакого конфликта у нас с ним никогда не было», — цитирует тренера «РБ Спорт».

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» семь матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Артём Дзюба Артур де Оливейра
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