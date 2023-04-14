Алип пока не знает, останется ли в «Зените» на следующий год

Защитник питерского «Зенита» Нуралы Алип заявил, что не в курсе своего будущего в стане «сине-бело-голубых».

«Останусь ли в «Зените»? Пока не знаю, будет понятно ближе к июню», - заявил игрок порталу Metaratings, добавив, что пока он сконцентрирован только на тренировках и не думает о своей судьбе.

Нуралы Алип – 23-летний защитник из Казахстана, он выступает за «Зенит» с февраля 2022 года. С 1 января года текущего игрок обороны связан с питерцами полноценным контрактом, однако на поле в матчах РПЛ футболист пока не появлялся.

Всего в текущем сезоне у Алипа девять матчей за питерцев, в которых результативными действиями он не отличался. Контракт с «Зенитом» у игрока действует середины 2025 года.

Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны клуба первой десятки РПЛ.