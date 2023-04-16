Бывший арбитр РПЛ Федотов заявил, что Карасёв правильно отменил пенальти в ворота «Зенита»

Бывший арбитр Российской премьер-лиги Игорь Федотов высказался об эпизоде, который произошёл на 60-й минуте матча 23-го тура РПЛ между «Ростовом» и питерским «Зенитом», когда Дуглас Сантос на линии штрафной сфолил на игроке соперника, а Сергей Карасёв назначил пенальти.

Федотов отметил, что VAR правильно сделал, что вмешался в данном эпизоде и помог рефери разобраться.

«Правильное решение: штрафной удар и желтая карточка за грубую игру

По поводу второго мяча: он не мешал продвижению футболистов и не влиял на эпизод», - написал Федотов в своём телеграм-канале.