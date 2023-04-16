Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лангович — о матче с «Зенитом»: Мы будем отталкиваться от своей игры, готовимся к этому матчу, как и ко всем остальным

16 Апреля 2023 • 14:46 Комментировать
Ростов
...
Зенит
1 5.40 X 4.30 2 1.65
Через 2 ч. 34 мин.

Защитник «Ростова» Андрей Лангович высказался о борьбе за золотые медали РПЛ с «Зенитом».

«Нам все равно, что там говорят. Мы идем от игры к игре. Нас это никак не сбивает. Я об этом тоже особо не думаю. Просто готовлюсь к следующим матчам и все. Давления мы не чувствуем», — приводит слова Ланговича «Матч ТВ».

После матча с «Оренбургом» у команды было собрание, на котором главный тренер команды Валерий Карпин заявил, что никакого дополнительного давления от игры с «Зенитом» не будет, «Ростов» будет стараться играть в свой футбол, добавил защитник.

После 22 туров донской клуб занимает второе место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков.

Матч «Ростов» - «Зенит» пройдет 16 апреля в 19:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Андрей Лангович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
4
2.42 3.90 2.70
Видео
16.04.23 в 16:30
Факел Факел
Ахмат Ахмат
2.60 3.70 2.60
Видео
16.04.23 в 19:00
Ростов Ростов
Зенит Зенит
5.00 4.10 1.67
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Апреля
16:23 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Оренбурга» Сиваков сломал ограждение около поля по ходу матча РПЛ
16:18 · Россия. Премьер-лига
Крюков: «Дзюба — настоящий лидер в команде»
16:16 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» поднялся на 10-е место в РПЛ
16:15 · Россия. Премьер-лига
Глушенков вышел в лидеры среди россиян по системе гол+пас в нынешнем сезоне РПЛ - топ-5
16:12 · Россия. Премьер-лига
Дзюба - лучший ассистент РПЛ за последние 10 лет
16:12 · Россия. Премьер-лига
Глушенков: «Когда я «Оренбургу» за «Крылья» забивал, это было его единственное поражение дома»
16:08 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» прервал рекордную для клуба серию из 10 домашних матчей без поражений
16:03 · Россия. Премьер-лига
Данни не верит, что «Зенит» упустит чемпионство
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Факел» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
15:51 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» не говорят о возможной отставке Йокановича – Шунин
15:45 · Россия. Премьер-лига
Червиченко объяснил, что нужно сделать «Ростову» для победы над «Зенитом»
15:41 · Россия. Премьер-лига
Губерниев отреагировал на подвиги Дзюбы в Оренбурге
15:36 · Россия. Премьер-лига
Дзюба оформил хет-трик из ассистов в матче с «Оренбургом»
15:29 · Россия. Премьер-лига
«Факел» и «Ахмат» назвали составы на очный матч
15:27 · Россия. Премьер-лига
Агент Бальде: «Кейта вернулся на свой уровень»
Все новости
Рекомендуем