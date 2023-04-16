Лангович — о матче с «Зенитом»: Мы будем отталкиваться от своей игры, готовимся к этому матчу, как и ко всем остальным

Защитник «Ростова» Андрей Лангович высказался о борьбе за золотые медали РПЛ с «Зенитом».

«Нам все равно, что там говорят. Мы идем от игры к игре. Нас это никак не сбивает. Я об этом тоже особо не думаю. Просто готовлюсь к следующим матчам и все. Давления мы не чувствуем», — приводит слова Ланговича «Матч ТВ».

После матча с «Оренбургом» у команды было собрание, на котором главный тренер команды Валерий Карпин заявил, что никакого дополнительного давления от игры с «Зенитом» не будет, «Ростов» будет стараться играть в свой футбол, добавил защитник.

После 22 туров донской клуб занимает второе место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков.

Матч «Ростов» - «Зенит» пройдет 16 апреля в 19:00 по московскому времени.