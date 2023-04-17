Гранат: «Ростов» мешал «Зениту» играть в футбол

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал ничью в матче 23-го тура РПЛ «Ростов» - «Зенит».

«Остался недоволен качеством футбола. Если «Зенит» пытался играть в футбол, то «Ростов» пытался им мешать это делать. По судейству вопросов не осталось. Хорошее судейство с учетом, что был высокий накал борьбы на поле», — приводит слова Граната «Чемпионат».

По мнению эксперта, у «Ростова» есть шансы завоевать медали в этом сезоне, ведь «Спартак» и ЦСКА сейчас играют крайне нестабильно.

После 23 туров «Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 55 очков. «Ростов» идет на второй строчке, имея в своем активе 46 очков. Замыкает тройку «Спартак», на счету которого 45 баллов.