Радимов рассказал, что будет означать победа «Зенита» над «Ростовом»

Бывший футболист питерского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о грядущем матче «сине-бело-голубых» в РПЛ. В очном противостоянии 16 апреля питерцы сыграют в гостях с клубом, занимающим второе место – «Ростовом».

«12 очков отрыва от «Ростова» в случае победы — это уже огромный отрыв от конкурентов. И победа в грядущей встрече станет для них «золотым шагом», финальным матчем РПЛ», - заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

Однако напомним, что после матча с «Ростовом» «Зениту» предстоит сыграть с несколькими командами из первой восьмёрки. В 24 туре питерцев ожидает встреча с «Динамо», в 26-м – со «Спартаком», а в 27-м – с «Краснодаром».

Радимов считает, что судьи помогают «Спартаку»