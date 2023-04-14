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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов рассказал, что будет означать победа «Зенита» над «Ростовом»

14 Апреля 2023 • 21:47 Комментировать
Ростов
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Зенит
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16.04 19:00

Бывший футболист питерского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о грядущем матче «сине-бело-голубых» в РПЛ. В очном противостоянии 16 апреля питерцы сыграют в гостях с клубом, занимающим второе место – «Ростовом».

«12 очков отрыва от «Ростова» в случае победы — это уже огромный отрыв от конкурентов. И победа в грядущей встрече станет для них «золотым шагом», финальным матчем РПЛ», - заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

Однако напомним, что после матча с «Ростовом» «Зениту» предстоит сыграть с несколькими командами из первой восьмёрки. В 24 туре питерцев ожидает встреча с «Динамо», в 26-м – со «Спартаком», а в 27-м – с «Краснодаром».

Радимов считает, что судьи помогают «Спартаку»

 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Владислав Радимов
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