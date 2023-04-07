Глебов: «Интрига в РПЛ жива»

Игрок «Ростова» Данил Глебов оценил шансы своей команды на чемпионство.

«Интрига в РПЛ жива, всё может произойти. «Зенит» играет с «Локомотивом», потом с нами. Они могут оступиться, поэтому шансы есть», - приводит слова Глебова «Матч ТВ».

В связи с вылетом «жёлто-синей» команды из розыгрыша Кубка России ростовчане сосредоточат все свои силы на том, чтобы как можно лучше выступить в национальном российском чемпионате, заключил спортсмен.

Матч «Ростов» - «Зенит» состоится 16 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

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