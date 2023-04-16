Ростов - Зенит: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В центральном матче 23-го тура встретятся лидеры, «Ростов» и «Зенит». Команды стабильно набирают очки, хотя по игре вполне способны еще прибавить. В случае победы подопечных Валерия Карпина отрыв чемпионов от ближайшего конкурента уменьшится до шести очков. В обратном случае «Зенит» может оторваться на 12 баллов и прикидывать дату официального оформления нового титула. И эксперты считают именно второй вариант наиболее реальным.

В 19:00 за игрой можно следить на «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Беларусь 5» и Arena Sport 3 Serbia. Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция у спонсора «Зенита» - букмекера WinLine.