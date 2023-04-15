Тихонов: «В матче «Ростов» — «Зенит» решится судьба золотых медалей»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ, в котором встретятся лидеры текущего сезона «Ростов» и «Зенит».

По мнению эксперта, предстоящая игра — главный матч не только тура, но и всего чемпионата. Напомним, что сейчас турнирную таблицу РПЛ возглавляет команда из Санкт-Петербурга, опережающая «Ростов» на девять очков.

«Здесь, скорее всего, и решится судьба золотых медалей. В случае победы «Зенита» отрыв у него будет 12 очков, а за семь туров до конца это уже практически недосягаемое преимущество», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Тихонов подчеркнул, что на домашнем поле «Ростов» мог бы дать бой фавориту, если бы не большое количество потерь из-за травм и жёлтых карточек, которые футболисты нахватали в предыдущей игре против «Оренбурга» (2:2).

Матч «Ростов» — «Зенит» состоится завтра, 16 апреля. Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.