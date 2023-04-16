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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ничья в матче лидеров РПЛ: «Зенит» так и не сумел забить «Ростову» в гостях

16 Апреля 2023 • 20:59 Комментировать (4)
Ростов
0:0
Зенит
окончен
«Ростов» и «Зенит» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Встреча 23-го тура РПЛ состоялась 16 апреля на стадионе «Ростов Арена».
Протокол игры  
Ростов0:0Зенит
Песьяков СергейСильянов Александр  41'Осипенко МаксимМелёхин ВикторЩетинин Кирилл 89' (Селява Александр ( 89') Глебов ДанилМиронов Алексей  38' 66' (Терентьев Денис ( 66') Лангович Андрей 67' (Комаров Иван ( 67'  74') Тугарев РоманКомличенко НиколайБайрамян Хорен
Запасные: Прохин ДанилаТошевски ДавидГригорьев АлександрБочаров ПавелЦулая МихаилШанталий ДаниилМельников Степан
Кержаков МихаилКараваев ВячеславЧистяков ДмитрийРенан РобертДуглас СантосВендел МаркусБарриос ВильмарКлаудиньо  32' 78' (Сергеев Иван ( 78') Малком ФилипеКассьерра МатеоМостовой Андрей 65' (Кузяев Далер ( 65')
Запасные: Одоевский ДаниилБакаев ЗелимханАлип НуралыСутормин АлексейАдамов АрсенКруговой ДанилВасютин Александр
16 апреля. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).

 

Битвой лидеров закрывался 23-й тур РПЛ. В Ростове Сергей Семак наконец мог рассчитывать на восстановившегося Вильмара Барриоса, зато центр обороны ослаб из-за отсутствия Родригао. В нападении и полузащите нашлось место всего одному россиянину: Андрей Мостовой играл в компании Вендела, Малкома, Клаудиньо и Кассьерры. «Ростов» не досчитался Полоза, Уткина и Чернова, зато впереди работали Тугарев, Щетинин, Байрамян и Комличенко.

До матча оба тренера говорили, что не может быть и речи о «золотой» интриге, Семак и Карпин концентрировали своих футболистов только на очном матче, видимо, чуть лучше получилось у Сергея Богдановича. Дуглас Сантос с левого края выполнил кросс, будто рукой забросив мяч на Караваева. Вячеслав влетел в нужную точку и пробил, попав в перекладину.

Звонкий момент был дополнен хайлайтом от Клаудиньо. Бразилец слева сместился в центре, ловко подработал мяч и закрутил в дальнюю «девятку», но немного не попал. Робкий ответ на это подготовил Комличенко, но его удар из-за пределов штрафной площади выглядел не так опасно и тоже прошёл мимо створа. А самый активным (удивительно) и опасным в первом тайме был Караваев. Вновь Вячеслав выскочил на кросс Дугласа Сантоса и пробил ногой, направив мяч чуть выше перекладины.

Первый тайм завершился нулями, второй начался с атак «Зенита». Теперь уже Клаудиньо резал подачи с левого фланга, замыкал Матео Кассьерра, но получалось не очень. Однажды колумбиец неплохо подрезал мяч макушкой, но Песьяков был на чеку. На исходе часа игры чуть очередной пенальти не прилетел в актив «Ростова». Но судьи взяли долгую паузу и решили, что Дуглас Сантос в миллиметрах от линии штрафной площади врезал по колену Щетинину. С этого стандарта «Ростов» создал свой самый опасный (и единственный) момент: Миронов пальнул в дальний угол, Кержаков отразил точно в бедро Осипенко, а потом мяч прокатился рядом со штангой.

В ответ «Зенит» взбодрился, особенно активно забегали бразильцы. Сначала Дуглас получил передачу от Малкома, по правому краю влетел в штрафную площадь и пробил в дальний угол, но не попал. Затем сам же Малком после идеального паса Клаудиньо оказался перед Песьяковым и пробил мимо дальнего угла. Реализация у «Зенита» в этот вечер откровенно хромала.

Так и не смог забить «Зенит», а у «Ростова» и шансов-то особо не было. Ничья в матче лидеров РПЛ, которой должна удовлетвориться команда Валерия Карпина. Чемпион же скорее два очка потерял, хотя и ничью можно назвать справедливым результатом.

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Зенит Ростов
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
16 Апреля 2023 в 21:31
ай наивныя робяты.. туц не дог супратив хрюнделей а растовскех притармазили.. сисястых будуц тянуць на 2 месцо.. кхе-кхе.. )))
wertygaz
16 Апреля 2023 в 21:14
Кукуян зря пенальти отменил, когда решение не очевидное должно оставаться решение главного арбитра. Да и бразильцам лишнего позволено, когда коленом в копчик в конце 1 тайма, судья молчит. Когда сбивают на пенальти, и пенальти отменили и желтую не дали. Нашим игрокам всегда покажут карточку.
Natan-Gilchenko
16 Апреля 2023 в 21:03
Договорняк. Против Спартака.
TEREX
16 Апреля 2023 в 21:03
харошый дагаврничёк скатали..)) чем жы типерича карпэн будит ращитываца..))
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