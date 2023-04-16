«Ростов» не забил в РПЛ впервые с 28 августа

«Ростов» не забил в Российской премьер-лиге впервые с 28 августа прошлого года. Последний раз команда с берегов Дона ушла с поля без забитого мяча в игре седьмого тура против московского ЦСКА (0:0).

Сегодня, 16 апреля, подопечные Валерия Карпина сыграли вничью со счётом 0:0 против питерского «Зенита» в рамках 23-го тура РПЛ.

«Ростов» продолжает располагаться на второй строчке в турнирной таблице, отставая от команды с берегов Невы на девять баллов.

В следующем туре «Ростов» на выезде сыграет против «Урала». Поединок состоится 23 апреля и начнётся в 12:00 по московскому времени.