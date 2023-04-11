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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак — о возможной работе в сборной: «Я — тренер «Зенита», это тоже нелегко»

11 Апреля 2023 • 14:05 Комментировать
Ростов
...
Зенит
16.04 19:00

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о том, хотел бы он возглавить сборную России. Напомним, что сейчас национальной командой руководит Валерий Карпин, также работающий в «Ростове».

«Я — тренер «Зенита», и все мысли только об этом. Мне этого сейчас хватает более чем. Поверьте, это тоже нелегко. У сборной есть свой тренер, хороший», — цитирует Семака «РБ Спорт».

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством команда из Санкт-Петербурга четыре раза выигрывала чемпионат России и один раз становилась обладательницей Кубка страны.

Весной прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия во всех международных турнирах. Свой последний на сегодняшний день товарищеский матч команда Карпина провела 26 марта против Ирака (2:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Сергей Семак
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