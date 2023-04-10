Орлов назвал главную проблему Родригао

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о состоянии защитника «Зенита» Родригао.

По словам журналиста, бразилец играет с травмированным коленом, из-за чего ему трудно отдавать передачи.

«У него постоянные спазмы… По всей видимости, колено не выдерживает. Но ввиду важных матчей Семак делает на него ставку. Не знаю, нужно ли выпускать его в матче с «Ростовом», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Родригао провёл за «Зенит» 24 матча, в которых забил один гол. После 22 туров РПЛ «сине-бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу, имея в своём активе 54 набранных очка.