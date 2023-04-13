Спаллетти рассказал, как приглашал Мальдини в «Зенит»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти, ранее возглавлявший «Зенит», рассказал, что приглашал бывшего защитника «Милана» Паоло Мальдини работать в российский клуб.

Ранее появилась информация о том, что в перерыве матча 28-го тура Серии А, в котором «Милан» уверенно обыграл «Наполи» (4:0), между Спаллетти и Мальдини (директором «россонери») возникла перепалка. Итальянский специалист завил, что очень уважает и восхищается Мальдини, именно поэтому он приглашал соотечественника в «Зенит».

«Когда я был в «Зените», меня попросили пригласить сотрудника, который обладал бы международным авторитетом и демонстрировал бы силу клуба. Я выбрал Мальдини. В тот момент он занимался чем-то другим и не согласился», — цитирует Спаллетти Football Italia.

Напомним, Спаллетти возглавлял «Зенит» с 2009 по 2014 год. Итальянец два раза приводил «сине-бело-голубых» к победе в чемпионате России, а также выигрывал Кубок страны.