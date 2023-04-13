Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Спаллетти рассказал, как приглашал Мальдини в «Зенит»

13 Апреля 2023 • 12:17 Комментировать
Наполи
...
Верона
1 1.50 X 4.10 2 7.10
15.04 19:00

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти, ранее возглавлявший «Зенит», рассказал, что приглашал бывшего защитника «Милана» Паоло Мальдини работать в российский клуб.

Ранее появилась информация о том, что в перерыве матча 28-го тура Серии А, в котором «Милан» уверенно обыграл «Наполи» (4:0), между Спаллетти и Мальдини (директором «россонери») возникла перепалка. Итальянский специалист завил, что очень уважает и восхищается Мальдини, именно поэтому он приглашал соотечественника в «Зенит».

«Когда я был в «Зените», меня попросили пригласить сотрудника, который обладал бы международным авторитетом и демонстрировал бы силу клуба. Я выбрал Мальдини. В тот момент он занимался чем-то другим и не согласился», — цитирует Спаллетти Football Italia.

Напомним, Спаллетти возглавлял «Зенит» с 2009 по 2014 год. Итальянец два раза приводил «сине-бело-голубых» к победе в чемпионате России, а также выигрывал Кубок страны.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Зенит Лучано Спаллетти Наполи Паоло Мальдини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАПОЛИ ВЕРОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Апреля
13:19 · Россия. Премьер-лига
Булыкин назвал клубы, которые финишируют в топ-3 РПЛ
13:19 · Россия. Премьер-лига
Захарян заявил, что через год видит себя в европейском клубе
13:15 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «У «Спартака» наблюдается спад, хотя команда практически в каждом матче играет с преимуществом»
13:12 · Россия. Премьер-лига
Родригао: Скоро Кассьерру прорвёт и он преобразится
13:07 · Россия. Премьер-лига
Родригао назвал Семака лучшим тренером России
13:01 · Россия. Премьер-лига
Хавбек «Химок» Гбане: Игра против «Торпедо» будет матчем жизни
12:52 · Россия. Премьер-лига
Воробьёв продлил контракт с «Оренбургом»
12:37 · Россия. Премьер-лига
Захарян назвал самую нелепую новость о себе
12:30 · Россия. Премьер-лига
Уткин - о Бердыеве: «Это отъезд, похожий на бегство»
12:23 · Россия. Премьер-лига
Ещё один бразилец «Зенита» может получить российский паспорт
12:17 · Россия. Премьер-лига
Спаллетти рассказал, как приглашал Мальдини в «Зенит»
12:13 · Россия. Премьер-лига
Митрюшкин оценил шансы «Химок» остаться в РПЛ
12:00 · Россия. Премьер-лига
Каряка: Если «Ростов» победит «Зенит», то какая-то интрига в РПЛ сохранится
11:55 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Серебро разыграют ЦСКА и «Спартак»
11:50 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Химки» - клоуны, буду рад их вылету»
Все новости
Рекомендуем