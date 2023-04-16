Агент Барриоса - о возможной досрочной победе «Зенита» в РПЛ: «Если это случится в матче со «Спартаком», будет еще лучше»

Агент колумбийского полузащитника питерского «Зенита» Вильмара Барриоса, Луис Фелипе Поссо, выскзался о возвращении своего клиента в стартовый состав команды с берегов Невы.

Сегодня, 16 апреля, футболист появился на поле с первых минут в матче 23-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова» (0:0).

Агент отметил, что попадание игрока в стартовый состав очень важно для него, так как он усердно работал с физиотерапевтами, чтобы быстрее восстановиться от травмы.

«Он хочет помочь «Зениту» выиграть пятое подряд чемпионство. Если это случится в матче со «Спартаком», будет еще лучше!», - добавил он в разговоре со «Спорт-Экспрессом».