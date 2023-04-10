В «Зените» высказались об интересе к Ренану со стороны других клубов

Тренер питерского «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал о том, существует ли на данный момент интерес со стороны других клубов к молодому защитнику команды Роберту Ренану.

«Конкретного интереса к нему нет, есть только много слухов. Но парень он очень талантливый, такого как он хочет видеть у себя любой клуб», - рассказал специалист порталу «Спорт День за Днём», добавив, что бразилец отлично чувствует себя в российской команде.

Ренан – зимний новичок в линии обороны «Зенита», он заменил ушедшего в «Лион» экс-капитана «сине-бело-голубых» Деяна Ловрена.

Напомним, что Ренану всего 19 лет, он является игроком молодёжной сборной Бразилии.