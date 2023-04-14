Радченко: «Зенит» — фаворит матча с «Ростовом»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко оставил прогноз на матч против «Ростова» в 23-м туре Премьер-лиги.

«Встретятся две команды, которые находятся наверху турнирной таблицы. «Ростов» и «Зенит» — две лучшие команды РПЛ. Будет интересно посмотреть на эту игру, но я считаю, что «Зенит» — фаворит», — заявил участник ЧМ-1994 в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, наставник «Ростова» Валерий Карпин придумает план под соперника, предположив игру вторым номером от хозяев поля.

Напомним, что встреча лидеров турнирной таблицы Премьер-лиги состоится в воскресенье, 16 апреля. «Зенит» опережает «Ростов» на девять очков за восемь туров до конца чемпионата России.